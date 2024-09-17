Пожарные СВАО получили новое здание с тренировочной башней

На Новодачном шоссе в районе Северный открылось новое здание пожарно-спасательного центра. — Для улучшения подготовки сотрудников здесь оборудован учебно-тренировочный комплекс с башней со скалодромом, а также площадки для психологической подготовки и воркаута, — сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.