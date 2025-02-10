В Воронеже иномарки получили повреждения из-за поджога

Сообщение об инциденте у дома №275/2 по улице 45-й Стрелковой Дивизии поступило пожарным в 02:06. На месте оказалось, что в результате возгорания пострадали даже не один, а два автомобиля: в «Ниссан Жук» огонь охватил моторный отсек, а у «Фольксваген Поло» появились проблемы с лакокрасочным покрытием правой двери.