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"Больше нечего показать": объявившаяся Максакова удивила подписчиков откровенным декольте

"Больше нечего показать": объявившаяся Максакова удивила подписчиков откровенным декольте

Оперная певица Мария Максакова, проживающая на Украине, вышла в прямой эфир облаченная в наряд с очень глубоким декольте.

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Вячеслав Федчук
За кольцевую на утеху мигрантам старую проститутку! - и то не все клюнут!!!
Валентина стахова
Пора заткнуть ее поганы рот. Продала родину, мать, детей. и вот "такое извращенное создание" пиарят и пиарят. ФУ противно.

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