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Де Ла Хойя пошутил над Уайтом, ударившим жену: «Он такой жадный, что украл бонусы бойцов в своей лиге за «Бой вечера»

Боксерский промоутер Оскар Де Ла Хойя отреагировал на новости о драке с участием президента UFC Дэйны Уайта и его супруги в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

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