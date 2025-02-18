Ресурсы в ней принадлежат в различных пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейские Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на Кубани.