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Дрю Холидэй, скорее всего, пропустит матч против «Оклахомы» из-за растяжения

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй, скорее всего, пропустит предстоящий матч против «Оклахомы» из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, сообщает HoopsHype.

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