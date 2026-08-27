Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Миграционный контроль и безопасность Ужесточаются требования к иностранным гражданам. Срок обязательного медицинского освидетельствования для прибывающих в Россию на срок более трёх месяцев сокращается с 90 до 30 дней.
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