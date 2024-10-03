«ВС РФ нашли секретные базы». Идет охота на F-16, наемников и «тузов» НАТО

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Пообещал из-под земли? Не выпускать бы его, суку, на белый свет. Уж больно гадко воняет.
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16 час.
Надежда Кувыкина
Удачи нашим! Меткого попадания!
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16 час.
radiofree
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10 час.

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