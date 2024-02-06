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Tencent взялась за Elden Ring — в разработке условно-бесплатная мобильная версия с м...

Tencent взялась за Elden Ring — в разработке условно-бесплатная мобильная версия с м...

Tencent взялась за Elden Ring — в разработке условно-бесплатная мобильная версия с микротранзакциямиПоклонники заждались новостей о дополнении Shadow of the Erdtree к фэнтезийному ролевому экшену с открытым миром Elden Ring, однако, по данным издания Reuters, судьба подготовила им сюрприз иного характера.

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