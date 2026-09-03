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Царьград

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Новый штраф для особо хитрых автомобилистов. Скрыть лицо водителя не получится

Новый штраф для особо хитрых автомобилистов. Скрыть лицо водителя не получится

Раньше многие относились к штрафу за тонировку как к небольшой плате за удобство: 500 рублей – и можно ехать дальше.

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