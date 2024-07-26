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Политика как она есть

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Байден в обращении не признался, что вышел из гонки из-за ухудшения состояния

Байден в обращении не признался, что вышел из гонки из-за ухудшения состояния

Президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам в среду так и не назвал реальные причины своего выхода из предвыборной гонки: ухудшение физического и умственного состояния, а также снижение популярности.

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