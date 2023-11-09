В Литве определили дату президентских выборов

В Литве определили дату выборов президента, которые пройдут в 2024 году. Как следует из текста постановления, в соответствии с 80-й статьей конституции очередные выборы президента проводятся в последнее воскресенье за два месяца до окончания срока полномочий президента республики.
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