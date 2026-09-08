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Спорт Уик-Энд

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VAR показал судье не тот фол, пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом» ошибочен – экс-судья ФИФА Лапочкин

VAR показал судье не тот фол, пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом» ошибочен – экс-судья ФИФА Лапочкин

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что арбитр матча «Зенит» - ЦСКА Андрей Прокопов не должен был назначать пенальти в пользу армейцев в компенсированное к первому тайму время из‑за нарушения правил москвичами в предыдущем эпизоде.

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