VAR показал судье не тот фол, пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом» ошибочен – экс-судья ФИФА Лапочкин

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что арбитр матча «Зенит» - ЦСКА Андрей Прокопов не должен был назначать пенальти в пользу армейцев в компенсированное к первому тайму время из‑за нарушения правил москвичами в предыдущем эпизоде.