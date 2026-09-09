Губернатор Василий Анохин рассказал подробности обновления Дорогобужской ЦРБ

На текущий момент завершён первый этап обновления детского отделения, рассчитанного на 25 коек Второй этап обновления Дорогобужской ЦРБ стартует в ближайшее время, об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе посещения округа с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и гендиректором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым