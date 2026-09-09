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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал подробности обновления Дорогобужской ЦРБ

Губернатор Василий Анохин рассказал подробности обновления Дорогобужской ЦРБ

На текущий момент завершён первый этап обновления детского отделения, рассчитанного на 25 коек Второй этап обновления Дорогобужской ЦРБ стартует в ближайшее время, об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе посещения округа с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и гендиректором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким.

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