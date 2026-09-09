Губернатор Василий Анохин рассказал подробности обновления Дорогобужской ЦРБ

На текущий момент завершён первый этап обновления детского отделения, рассчитанного на 25 коек Второй этап обновления Дорогобужской ЦРБ стартует в ближайшее время, об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе посещения округа с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором и гендиректором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким.