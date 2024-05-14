Большой театр представит оперу «Черевички» в честь юбилея режиссера Ольги Ивановой

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России в честь юбилея режиссера, заслуженного деятеля искусств России Ольги Ивановой представит оперу Петра Чайковского «Черевички», передает пресс-служба учреждения.
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