Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах

БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за вранье в соответствующих отчетах.
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