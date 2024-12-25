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Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах

Гладков пообещал наказывать глав районов за вранье в отчетах

БЕЛГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал заставить глав районов самих искать средства на восстановление пострадавших от обстрелов домов за вранье в соответствующих отчетах.

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