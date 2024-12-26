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Хинштейн описал обстановку в подвергшемся массированному обстрелу ВСУ Льгове

Хинштейн описал обстановку в подвергшемся массированному обстрелу ВСУ Льгове

Улицы и дворы города Льгова Курской области начали приводить в порядок. Обстановку в городе, подвергшемся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), описал врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram Льгов подвергся обстрелу в среду, 25 декабря.

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