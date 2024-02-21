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Артиллерист Брандт с первого выстрела уничтожил два автомобиля с боеприпасами ВСУ

Артиллерист Брандт с первого выстрела уничтожил два автомобиля с боеприпасами ВСУ

Cтарший наводчик реактивного артиллерийского взвода гвардии ефрейтор Павел Брандт выполнял задачу по огневому поражению критически важных объектов, живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда группа российских разведчиков обнаружила тщательно замаскированные и укрепленные позиции украинских боевиков.

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