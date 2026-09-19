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Глава Strategy пообещал продолжить накопление BTC

Глава Strategy пообещал продолжить накопление BTC

Генеральный директор Strategy Фонг Ле заявил, что компания не намерена отказываться от долгосрочной стратегии накопления Bitcoin.

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