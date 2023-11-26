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Изидор о голе «Сочи»: «Теперь надеюсь, что буду забивать чаще. И не только я, но и вся команда»

Изидор о голе «Сочи»: «Теперь надеюсь, что буду забивать чаще. И не только я, но и вся команда»

— В целом получилась хорошая игра. Первый тайм вышел непростым для нас, поскольку соперник играл довольно низко.

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