Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?

Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?

Почему президент США стал опасаться за свою жизнь Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press) Конфликт США с Ираном, которые уже четвертые сутки обмениваются ударами, вступил в новую, крайне опасную фазу.

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