Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?

Почему президент США стал опасаться за свою жизнь Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press) Конфликт США с Ираном, которые уже четвертые сутки обмениваются ударами, вступил в новую, крайне опасную фазу.