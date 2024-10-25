Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

СК

Сергей Ковалев

тут что, дети пишут? ну, т.е. совсем без образования? "капитализЬм эксплуатирует богатых"! - о, как! что-то новенькое в политэкономии. а откуда тогда богатые? - тема не раскрыта. автор блуждает между базовым непониманием прямых определений и смешивает вопрос с какими-то "недовольными", которые, к тому же, одни и те же! ну нет, одними и теми же "недовольные" быть просто не могут опять же по определению, ибо одни "недовольные" свергают феодализЬм, другие - социалдизЬм, третьи топят за возврат к справедливым отношениям труда и капитала. опять же коммунизЬм и воспитание, как даже не желание трудиться, а внутренняя потребность к самореализации, едины - от каждого по способности... а для этого капитализЬм, как промежуточная формация, должен был подготовить производительные силы, что он и сделал, см. реальную загрузку производственных мощностей в глобальном масштабе, сильно меньшую 100%, даже меньше 50%... но буржуинство, по классике М-Л, разрослось до глобального уровня и своё место уступать не желает. вдобавок та движущая сила, которая решала вопрос справедливых отношений в обществе, обделалась и уступила место newбуржуинству, начавшему с типичной копрадорщины... вылезать из этой ... ситуации и долго, и сложно. особенно если не формулировать идею и идти целенаправленно к её воплощению... сравните постановку задачи сокращения рабочего времени для предоставления возможностей развития собственно трудящегося и его семьи и "рвать жилы" у вас. принципиально разные разности. росла производительность труда, росла экономика, ежегодно снижались цены на товары.., - люди знали, что и зачем они делают. а капитализЬм сегодня? вы уверены в завтрашнем дне? вы удовлетворены заботой общества о новом поколении? или вас устраивает атомизация, конкуренция, когда забыли о преемственности и каждый сам за себя? это высшее развитие общественных отношений? я вас умоляю!..