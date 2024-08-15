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Омичка отсудила 120 тысяч рублей за посадку самолета на пшеничное поле

Омичка отсудила 120 тысяч рублей за посадку самолета на пшеничное поле

РИА Новости Пассажирка самолета, севшего на пшеничное поле в сентябре 2023 года, отсудила у авиакомпании "Уральские авиалинии" 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает 15 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Омской области.

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