Психолог рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию на работе

Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как предотвратить выгорание в преддверии шестидневной рабочей недели.
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