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Психолог рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию на работе

Психолог рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию на работе

Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как предотвратить выгорание в преддверии шестидневной рабочей недели.

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