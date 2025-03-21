Стало известно о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Состояние двоих жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА, оценивают как средней степени тяжести, еще одной женщине оказали помощь на месте, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 22 марта в своем Telegram-канале.