Дочь Шаталина из «Прекрасной няни» назвала Заворотнюк скромным человеком

Актриса Анастасия Заворотнюк была добрым и целеустремленным человеком, всегда старалась помогать ближним, о чем «360» рассказала исполнительница роли Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина.
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