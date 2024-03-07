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Праздничный эфир в честь 8 Марта покажут в московском транспорте

Праздничный эфир в честь 8 Марта покажут в московском транспорте

Праздничный эфир увидят жители столицы в Московском метро в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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