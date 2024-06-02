Американского боксёра Брэндона Глэнтона заметили на улицах Москвы

Спортсмен целый день гулял по исторической части города и общался с поклонниками.В Москве заметили американского боксёра-тяжеловеса Брэндона Глэнтона, который весь день гулял по исторической части города, общался и фотографировался с поклонниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии