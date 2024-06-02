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Американского боксёра Брэндона Глэнтона заметили на улицах Москвы

Американского боксёра Брэндона Глэнтона заметили на улицах Москвы

Спортсмен целый день гулял по исторической части города и общался с поклонниками.В Москве заметили американского боксёра-тяжеловеса Брэндона Глэнтона, который весь день гулял по исторической части города, общался и фотографировался с поклонниками.

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