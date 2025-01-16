На Украине объяснили отказ пригласить страну в НАТО слабостью Запада

Кулеба: Членство Украины в НАТО стало темой, где можно идти на уступки РФ Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») объяснил причины отказа Запада предоставить Украине членство в НАТО.