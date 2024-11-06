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Петербургский дневник

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В Петербурге состоится церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»

В Петербурге состоится церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»

Судно строится на Балтийском заводе по заказу Росатома В Санкт-Петербурге 6 ноября пройдёт церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», который строится на Балтийском заводе по заказу Росатома, сообщила пресс-служба завода в своем телеграм-канале.

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