В Петербурге состоится церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка»

Судно строится на Балтийском заводе по заказу Росатома В Санкт-Петербурге 6 ноября пройдёт церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», который строится на Балтийском заводе по заказу Росатома, сообщила пресс-служба завода в своем телеграм-канале.