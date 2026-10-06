Ракета взорвалась в шахте: атомная подлодка К-219 затонула у побережья США

40 лет назад, 3 октября 1986 года советская атомная подлодка К-219, патрулировавшая у побережья США, получила смертельное повреждение: жидкостная ракета взорвалась прямо в шахте.
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