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Царьград

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Ракета взорвалась в шахте: атомная подлодка К-219 затонула у побережья США

Ракета взорвалась в шахте: атомная подлодка К-219 затонула у побережья США

40 лет назад, 3 октября 1986 года советская атомная подлодка К-219, патрулировавшая у побережья США, получила смертельное повреждение: жидкостная ракета взорвалась прямо в шахте.

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