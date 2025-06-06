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Царьград

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Новые сроки для разрешений на ввоз и вывоз оружия: изменения от Росгвардии

Новые сроки для разрешений на ввоз и вывоз оружия: изменения от Росгвардии

Росгвардия изменила сроки выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия в зависимости от заявителя. Юридические лица получают ответ за 10 рабочих дней, а предприниматели в сфере охоты — за 15 календарных.

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