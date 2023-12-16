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Лапорта разозлился из-за поражения от «Антверпена» – оно создало впечатление, что после 2:4 от «Жироны» не было последствий. Жоан не понял, почему лидеры «Барсы» отдыхали

Лапорта разозлился из-за поражения от «Антверпена» – оно создало впечатление, что после 2:4 от «Жироны» не было последствий. Жоан не понял, почему лидеры «Барсы» отдыхали

Не впервые президента «Барселоны» видели очень раздраженным после поражения или неудачной игры. Все знают, что он очень экспансивен и проживает игру со страстью.

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