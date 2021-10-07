Зеленский готов встретиться с Путиным после решения фундаментальных вопросов

Обсуждение повестки дня, которая предлагается Москвой, будет возможно только после того, как из отношений России и Украину исчезнут вопросы якобы оккупации части территорий и удерживание в заложниках украинских граждан.
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