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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Заварухин о 3:2 с «Автомобилистом»: «Большинство «Трактора» сработало хорошо. Единственное – пропустили два гола в меньшинстве, чуть недоработали»

«Трактор» выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ребята показали хороший хоккей. Те моменты, которые мы задумывали и пытались реализовать, получались.

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