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ИА Регнум

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Железнодорожный мост поврежден во время ночной атаки ВСУ на Ростов

Железнодорожный мост поврежден во время ночной атаки ВСУ на Ростов

В результате вражеской воздушной атаки на Ростов ночью 10 октября поврежден железнодорожный мост. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

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