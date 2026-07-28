Максим Ликсутов рассказал об открытии летней площадки в столичной ОЭЗ

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылась летняя площадка «ТехноДача» для сотрудников резидентов и жителей районов Текстильщики, Печатники, Южнопортовый и Нижегородский .
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