Максим Ликсутов рассказал об открытии летней площадки в столичной ОЭЗ

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылась летняя площадка «ТехноДача» для сотрудников резидентов и жителей районов Текстильщики, Печатники, Южнопортовый и Нижегородский .