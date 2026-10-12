«Найти подрядчика непросто»: Щеглова объяснила, что может ожидать набережную Читинки

Аукцион на второй этап благоустройства набережной реки Чита признан несостоявшимся. Об этом на строительном форуме Забайкалья сообщила мэр Читы Инна Щеглова.
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