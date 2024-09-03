Сбер реализует в ДВФО 7 туристических проектов на 36 млрд рублей

Дальний Восток оформляется в отдельное значимое туристическое направление — в первом полугодии 2024 года регион посетило на 21% больше туристов, чем годом ранее, рассказал в интервью "Коммерсанту" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.