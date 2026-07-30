Санкции против РФ могут привести к новому витку торговой войны между США и Китаем – Расмуссен

Политолог, отставной подполковник Вооруженных сил США Эрл Расмуссен заявил, что, если глава Белого дома Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, это приведет к новому витку торговой войны с Китаем.
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