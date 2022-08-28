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Жена Петросяна продемонстрировала свою фигуру в купальнике

Жена Петросяна продемонстрировала свою фигуру в купальнике

Татьяна Брухунова решила похвастаться формами, которыми смогла очаровать юмориста Евгения Петросяна. В своем личном блоге она выложила фотографии в купальнике, где демонстрирует стройные ноги, плоский живот, расположившись на пляжном лежаке.

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