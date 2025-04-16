БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Ну, в таком деле не всегда получается поспешить. Собственно, масштаб и длительность СВО это и демонстрирует. Речь тут...Эти люди не сдали...
  • Misha Glusch
    таки надо подбросить им ятаганов - пусть режутся...«Великие восточны...
  • Ваша Светлость
    ПНХ, мразь! Ты, сука жыдовская, постоянно тут провокации устраиваешь! Где это я "винил русских", тварь?! Я - Русский!!!Эти люди не сдали...

Столкновение норвежского фрегата и танкера. Системы и механизмы

Столкновение норвежского фрегата и танкера. Системы и механизмы

В начале предыдущей статьи (Столкновение норвежского фрегата с греческим танкером) я отмечал, что отчет о расследовании настолько подробный, что по нему можно изучать системы корабля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх