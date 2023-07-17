Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать

Я периодически бываю на мемориальном кладбище в своём городе. Иногда по просьбе друзей, иногда просто потому, что встречаюсь с кем-то из тех, кто вернулся из зоны СВО, а иногда просто так, побродить, поразмыслить о происходящем.
Популярные статьи
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
- «Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших из Турции «азовцев»
- Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией
Свежие комментарии