Военное обозрение

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Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать

Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать

Я периодически бываю на мемориальном кладбище в своём городе. Иногда по просьбе друзей, иногда просто потому, что встречаюсь с кем-то из тех, кто вернулся из зоны СВО, а иногда просто так, побродить, поразмыслить о происходящем.

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