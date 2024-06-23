Американец, отбывающий наказание в России, требует обмена

Пол Уилан, американский гражданин, осужденный за шпионские преступления в нашей стране и отбывающий наказание в тюрьме, в интервью CNN призвал арестовать и заключить в тюрьму как можно больше российских чиновников для последующего обмена пленными между Российской Федерации и США.
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