Американец, отбывающий наказание в России, требует обмена

﻿﻿Пол Уилан, американский гражданин, осужденный за шпионские преступления в нашей стране и отбывающий наказание в тюрьме, в интервью CNN призвал арестовать и заключить в тюрьму как можно больше российских чиновников для последующего обмена пленными между Российской Федерации и США.