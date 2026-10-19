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Капитан « Торонто » Остон Мэттьюс высказался о последних неудачах команды. «Лифс» потерпели 4 поражения в последних 5 играх и занимают 13-е место в Восточной конференции с 8 очками в 9 матчах.