Разбил две машины, электрический столб и сбежал с места аварии водитель в Уссурийске

Серьезная авария произошла в Уссурийске в субботу, 7 октября. На улице Раковской автомобиль Toyota Mark X Zio при невыясненных обстоятельствах столкнулся с двумя легковушками, затем въехал в дорожный знак и столб электроосвещения.
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