На память Honor не поскупилась Honor представила в Китае смартфон Win 2. Эта модель построена на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащена активным охлаждением с двумя вентиляторами.
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