В Крыму проходит 45-я Конференция Южно-российской парламентской ассоциации.Участие в 45-я Конференции Южно-российской парламентской ассоциации приняли депутаты Законодательного собрания Севастополя.
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