Креативная инфраструктура столицы развивается в Москве при поддержке властей

Рассматривается вопрос о создании новых технопарков в этой сфере Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.