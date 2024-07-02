Яндекс Практикум, Больше навыков по той же цене на курсах по маркетингу

Больше навыков по той же цене на курсах по маркетингу from Яндекс Практикум Terms: Распространяется на курсы: «Интернет-маркетолог расширенный», «Менеджер маркетплейсов расширенный», «Менеджер проектов расширенный», «СММ-специалист расширенный», «Продакт-менеджер с нуля расширенный» Validity period: от 03.